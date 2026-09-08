"No voy a permitir...": Clara reivindicará su título de madre frente a Aurora en el capítulo 18 de La Baronesa

08 sept. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 18 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) tomará las riendas del matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi), avasallando a la pobre Clara (Lorena Bosch), quien fue la última en enterarse del compromiso y no ha tenido ni voz ni voto al respecto.

Cansada de los desplantes de su suegra, Clara reafirmará que ella es la madre de la joven.

"Ya le dije que yo soy la mamá de la Emilia... parece que no lo sabe. Usted es la abuela, yo soy la mamá. ¡Yo! Y no voy a permitir que nadie me quite ese lugar, ni siquiera usted, suegra".

La Baronesa / Mega

Aurora nunca pierde

En lugar de reconocer su error, Aurora se victimizará y acusará a Clara de ser una malagradecida.

"No puedo creer que después de 30 años ayudándote, apoyándote, tú me faltes el respeto de esta manera. (...) Perdón, aquí la única que ha pasado por encima mío, fuiste tú, y en mi propia casa", dirá para hacer sentir culpable a su nuera.