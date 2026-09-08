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La Baronesa - Capítulo 17: El vestido de novia de Emilia

  • Por Mega

En este capítulo de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet) tomaron ciertos resguardos cuando comenzaron a drogar a Clara (Lorena Bosch). Uno de ellos era grabar a los hombres que se acostaban con ella para evitar que abrieran la boca. 

Samuel (Francisco Ossa) se enteró de esto y con mayor razón quiso sacar a los Márquez de su vida. Expulsó al médico y al abogado y luego habló con Andrea (Catalina Guerra) y Javier (Simón Pesutic). 

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Él no acepta el matrimonio entre su hijo y Emilia (Octavia Bernasconi). 

La Baronesa / Mega
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Emilia está triste

En lugar de apiadarse por el dolor de su nieta, Aurora (Loreto Valenzuela) sigue adelante con los preparativos del matrimonio de Emilia como si nada hubiera pasado. 

Y preocupada de las apariencias, llevó a la joven a una exclusiva boutique para que elija su vestido de novia. Ella hizo caso, pero todas las trabajadoras del recinto se pudieron dar cuenta que no se veía feliz ni entusiasmada por su próxima boda. 

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