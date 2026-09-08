Emilia no podrá ocultar sus celos y discutirá con Catalina en el capítulo 18 de La Baronesa

08 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 18 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) se encontrará con Catalina (María Jesús Godoy) en el "Doña Aurora" y decidirá enfrentarla.

Molesta por verla besándose con su ex durante la cena en casa de los Toledo, le hará una dura advertencia a la joven: "Pobre de ti que hagas sufrir al Nico. Tú y el Nico no tienen nada que ver, así que no te metas con él y déjalo tranquilo".

Pero Catalina, fiel a su estilo, provocará más a la menor de los Márquez: "Eres muy fresca. Yo lo único que hago es levantarle el ánimo y aprovechar de quitarte un poco la culpa por todo lo que le hiciste".

La Baronesa / Mega

Una conversación entre hermanos

En su casa, Javier (Simón Pesutic) le dirá a su hermana que la instrucción para ella fue alejar a Nicolás (Andrew Bargsted) de Emilia, no meterlo al interior de su hogar.

Ella, en cambio, le dirá algo que no le gustará escuchar. "Para mí, Emilia sigue súper enamorada de Nicolás, no de ti. Me pidió que dejara tranquilo a Nicolás y que no le hiciera daño. Se notaba que estaba muy celosa", aseverará.