Coqueto comentario de Faloon Larraguibel a Luis Mateucci enfurecerá a Rai Cerda: "Te estás prestando para..."

08 sept. 2026 - 00:40 hrs.

En el avance del capítulo 57 de Volverías con tu ex? 2, un comentario de Faloon Larraguibel a Luis Mateucci enojará muchísimo a Rai Cerda.

El trasandino invitará a la comunicadora a entrenar y ella le lanzará: "Ya quisieras... para eso me estás llamando, para verme entrenar cómo hago sentadillas".

Tras lo anterior, el ingeniero se acercará a su expareja y le dirá que no le gustó la situación: "¿Por qué dices eso? Te estás prestando para el hue... es fea la hue... que dijiste, tú sabías a lo que ibas con ese comentario, tú sabías a qué hacía referencia ese ejercicio".

Volverías con tu ex? 2

Noelia Márquez frenará a Camila Nash

Por otro lado, Noelia Márquez le dirá a Camila Nash que no la trate como la "nueva" pues ella tiene nombre y ella le dirá que seguirá tratándola así hasta sacarla de la casa.

También, la española tendrá una cita con Luis Mateucci donde le preguntará si está dispuesto a conocerla y le confesará que le llamó la atención desde que llegó a la casona.