Perdió el control: Así fue la reacción de Paula al saber que Emilia se casará con Javier en La Baronesa

06 sept. 2026 - 10:30 hrs.

Esta semana, Paula (Francisca Armstrong) recibió una de las noticias más dolorosas de su vida en La Baronesa, la teleserie diurna de Mega.

La psicóloga descubrió que Emilia (Octavia Bernasconi) es la misteriosa "novia" de Javier (Simón Pesutic), una revelación que desató toda su furia y la llevó a enfrentar a su propia hermana. A continuación, te contamos cómo reaccionó ante esta inesperada noticia.

Así fue la reacción de Paula

Tras enterarse de la verdad, Paula se acercó a Emilia y la enfrentó con duras palabras frente a toda su familia.

La Baronesa / Mega

"Ahora entiendo por qué estabas en el hotel de Javier y por qué me dijiste que me alejara de él. ¡Eres una mosquita muerta! ¡Te odio!", gritó.

Tras esto, la joven se lanzó contra su hermana y le tiró el pelo, provocando la preocupación de todos los presentes.

La Baronesa / Mega

Daniel (Francisco Reyes Cristi) tuvo que intervenir para controlar a Paula y llevarla hasta su dormitorio. Sin embargo, sus intentos por calmarla no dieron resultado, ya que la psicóloga terminó descargando toda su rabia contra su propia habitación, destruyéndola por completo.

Finalmente, la joven llamó a Nicolás (Andrew Bargsted) para contarle todo lo que sucedió.

"La Emilia terminó contigo porque se va a casar con otro. Ojalá fuera una tontera... su noviecito está acá y en la casa están celebrando el compromiso ahora. No te imaginas quién es...", alcanzó a decir, antes de que Daniel le arrebatara el teléfono.

No te pierdas los próximos capítulos de La Baronesa, de lunes a viernes desde las 17:30 horas.

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