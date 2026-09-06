"Nunca habíamos actuado juntos": Así se grabó el apasionado beso entre Francesca y Daniel en La Baronesa

06 sept. 2026 - 09:20 hrs.

Esta semana, en La Baronesa, presenciamos el apasionado beso entre Francesca (Katyna Huberman) y Daniel (Francisco Reyes Cristi).

Esta escena marcará un antes y un después en el rumbo de ambos personajes, quienes decidieron dar rienda suelta a su amor a pesar de los obstáculos.

El backstage

El equipo digital de Mega presenció la grabación de este hito y conversó con sus protagonistas sobre el intenso momento.

La Baronesa / Mega

"Se grabó nuestro primer beso actuado, no, el segundo. Es como el cuarto en realidad", comentó Francisco Reyes Cristi.

"Nunca habíamos actuado juntos, no nos conocíamos y la primera escena que hicimos fue para el clip de la teleserie, donde lo único que hicimos fue darnos un beso. Así empezamos, así empezó esta relación", explicó Katyna Huberman.

¿Cuáles serán las consecuencias de este beso? Descúbrelo en los próximos capítulos de La Baronesa, de lunes a viernes desde las 17:30 horas.

Todo sobre La Baronesa