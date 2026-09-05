Un secreto de 30 años: Este es el oscuro pasado en común de Samuel y Antonio en La Baronesa
Esta semana, en La Baronesa, conocimos el oscuro secreto que une a Samuel (Francisco Ossa) y Antonio (Carlos Díaz), una historia que ambos han mantenido oculta durante más de tres décadas.
Antes del inicio de la cena por el compromiso entre Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic), el ingeniero tuvo un inesperado y tenso reencuentro con el abogado, situación que volvió a abrir una profunda herida que lo atormenta desde hace más de 30 años. A continuación, te contamos de qué se trata este secreto.
Este es el oscuro pasado en común de Samuel y Antonio
A solas, Antonio le recordó a Samuel que hace tres décadas le pagó una importante suma de dinero para salvar la vida de Javier (Simón Pesutic), a cambio de realizar un terrible trabajo.
Revivir aquel momento dejó visiblemente angustiado al ingeniero, quien lo recuerda como "la etapa más miserable de mi vida".
Tras esto, Antonio le pidió que mantuviera en secreto lo ocurrido, una historia que también involucra a Clara (Lorena Bosch). Ante esto, Samuel respondió: "¿Tú crees que para mí es normal mirar a tu mujer a los ojos después de lo que hice?", dejando en evidencia el profundo peso que carga por sus acciones del pasado.
Horas más tarde, el abogado regresó a su hogar y le reveló a León (César Caillet) que se había reencontrado con Samuel, entregándole nuevos detalles sobre el secreto que ambos han mantenido durante años.Ir a la siguiente nota
"El papá de Javier, mi consuegro, es Samuel Toledo. Es el tipo que nosotros contratamos para que estuviera con Clara la noche de mi matrimonio", confesó, dejando a su pareja secreta completamente en shock.
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