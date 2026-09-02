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Rivalidad solo en pantalla: Francisca Armstrong y Octavia Bernasconi desclasifican "mechoneo" en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

Una de las escenas más potentes de La Baronesa fue la desmedida reacción de Paula al enterarse que su hermana Emilia es la famosa "novia" de Javier Toledo. 

El anuncio fue sin ceremonias e inesperado, en pleno desayuno junto al resto de mi familia y, con lo intenso de su carácter, Paula se lanzó contra Emilia para tirarle el pelo y acusarla de "traidora". 

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Las plataformas digitales de Mega estuvieron en el detrás de cámara de este momento y conversó con las protagonistas: Octavia Bernasconi y Francisca Armstrong

La Baronesa / Mega

Esta última es quien encarna a Paula y con ironía, señaló: ¿Ataques de ira? Nulos. Acabamos de grabar el momento en el que yo me entero que Javier y Emilia se van a casar. Ha sido un momento caótico. La pobrecita tiene como ataques de ira... una psicóloga con ataques de ira".

Dos personajes muy intensos

Luego, Bernasconi apareció para bromear con su compañera de elenco. "Me mechonearon súper fuerte. No, mentira, no me dolió", dijo.

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Para Armstrong, esta fue su primera vez grabando un "mechoneo" y al parecer, se vienen más escenas igual de intensas. 

"Nico y Paula tienen problemas de ira. Nicolás es heavy igual. '¡Vieja de mier...!' le dijo a la Aurora", agregó Octavia Bernasconi

Las dos hermanas están enemistadas por culpa de un hombre. ¿Podrán resolver sus diferencias en el corto plazo? Las dos estuvieron de acuerdo en la respuesta: "Yo creo que no"

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