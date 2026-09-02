Rivalidad solo en pantalla: Francisca Armstrong y Octavia Bernasconi desclasifican "mechoneo" en La Baronesa
Una de las escenas más potentes de La Baronesa fue la desmedida reacción de Paula al enterarse que su hermana Emilia es la famosa "novia" de Javier Toledo.
El anuncio fue sin ceremonias e inesperado, en pleno desayuno junto al resto de mi familia y, con lo intenso de su carácter, Paula se lanzó contra Emilia para tirarle el pelo y acusarla de "traidora".
Las plataformas digitales de Mega estuvieron en el detrás de cámara de este momento y conversó con las protagonistas: Octavia Bernasconi y Francisca Armstrong.
Esta última es quien encarna a Paula y con ironía, señaló: ¿un momento caótico.
Dos personajes muy intensos
Me mechonearon súper fuerte. No, mentira, no me dolió", dijo.Ir a la siguiente nota
Para Armstrong, esta fue su primera vez grabando un "mechoneo" y al parecer, se vienen más escenas igual de intensas.
"Nico y Paula tienen problemas de ira. Nicolás es heavy igual. '¡Vieja de mier...!' le dijo a la Aurora", agregó Octavia Bernasconi.
Las dos hermanas están enemistadas por culpa de un hombre. ¿Podrán resolver sus diferencias en el corto plazo? Las dos estuvieron de acuerdo en la respuesta: "Yo creo que no".