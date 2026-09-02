"Nunca quise ser papá, mi familia es una farsa": Antonio hizo una brutal confesión a León en La Baronesa
En el capítulo 13 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) se sintió completamente sobrepasado por el conflicto entre sus hijas y en lugar de mediar, escapó a la consulta de León (César Caillet) para desahogarse con él.
El doctor Insulza se ofreció a conversar con Paula (Francisca Armstrong) porque es su padrino y conoce bien su carácter. Antonio le agradeció el gesto porque él se siente incapaz de hacer algo.
La reflexión de Antonio
"Tú eres como un papá para ellos. No sé ser padre, no sé cómo hacerlo. Nunca quise ser papá, mi familia es una farsa, tú lo sabes. Yo nunca me debí haber casado con Clara... estoy cansado de vivir en una mentira, de aguantar estar al lado de una mujer que ni siquiera puedo tocar", mencionó.Ir a la siguiente nota
Sus hijos son producto de inseminación artificial, gracias a los conocimientos de León como ginecólogo. Sin embargo, la llegada de Paula, Emilia (Octavia Bernasconi) y Daniel (Francisco Reyes Cristi) ocurrió por la presión constante de Aurora (Loreto Valenzuela).
León quiso tranquilizarlo al respecto. "Cálmate. Estás hablando demás".Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
"Soy tremendo consuelo": Catalina hizo coqueta propuesta a Nicolás ahora que está soltero en La Baronesa
-
¡Sacaron chispas! Francesca y Andrea tuvieron tensa discusión por sus hijos en La Baronesa
-
"La próxima no me voy a contener": Javier y Nico se mostraron los dientes tras pelea por Emilia en La Baronesa
-
"¡Eres una mosquita muerta!": Paula agredió a Emilia tras saber que es la novia de Javier en La Baronesa
-
"Con Emilia nos vamos a casar": Javier hizo su inesperada presentación ante los Márquez en La Baronesa
-
"Sí, hay otra persona": Emilia tuvo que mentirle a Nicolás para justificar su quiebre en La Baronesa