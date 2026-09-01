"Con Emilia nos vamos a casar": Javier hizo su inesperada presentación ante los Márquez en La Baronesa
En el capítulo 12 de La Baronesa, era la hora del desayuno cuando anunciaron una visita para la familia. Era Javier Toledo (Simón Pesutic) que, al tanto del quiebre de Emilia (Octavia Bernasconi) y Nicolás (Andrew Bargsted), no podía esperar para hacer su aparición triunfal.
Paula (Francisca Armstrong) malinterpretó las cosas al verlo y pensó que él venía por ella, sin imaginar el vuelco que darían las cosas.
Paula pierde a su "príncipe"
"Sé que tienen que estar todos bastante sorprendidos, pero me pareció importante y necesario que supieran por mí, por nosotros, en realidad. Tranquila, oye, no tengas miedo...", señaló y miró en dirección de una aterrada Emilia, que ya no tenía escapatoria.
"Yo voy a estar contigo, mi amor", agregó ante la sorpresa de todos. Paula no podía creer lo que escuchaba.
"Seguramente les parece una locura, y lo es, pero es la locura más grande y más linda que hemos vivido por amor. No es ninguna broma. Lo siento, pero Emilia es mi novia, es la mujer de la que me enamoré y con la que me voy a casar", afirmó.Ve el capítulo en
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