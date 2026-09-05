Drama, pasión y nuevos ingresos: Los 5 momentos imperdibles de la semana en Volverías con tu ex? 2

05 sept. 2026 - 09:00 hrs.

¡Tuvimos una semana intensa! Los últimos cuatro capítulos de Volverías con tu ex? 2 estuvieron muy intensos y acá te contamos cuáles fueron los mejores momentos.

Tres participantes muy distintos entre ellos ingresaron a la casona, un fogoso encuentro y hasta una posible renuncia se tomaron los episodios del reality de Mega.

1. La llegada de Faloon Larraguibel y el reencuentro con Rai Cerda

Luego de varios adelantos exclusivos que nos venían contando que esto pasaría, llegó el esperado momento del ingreso de Faloon Larraguibel a la casona.

La comunicadora dejó a todos los participantes impactados con su llegada, sin embargo, el más sorprendido fue Rai Cerda, su expareja.

Tan solo unos minutos bastaron para que se desatara la primera pelea entre ambos, las cuales continuaron en los siguientes capítulos.

Volverías con tu ex? 2

2. Ludmila Ksenofontova y Kaoto protagonizaron candente momento

No todo fue conflicto, pues Ludmila Ksenofontova y Kaoto fueron los protagonistas de una escena bastante fogosa.

Ambos se fueron a acostar juntos y comenzaron a regalonear. Pero cuando se apagaron las luces, se acercaron aún más y se taparon con las sábanas, pues al parecer querían besarse en intimidad.

Volverías con tu ex? 2

3. El ingreso de Manuel González y Noelia Márquez

A mitad de semana, tuvimos el ingreso de dos personajes bastante conocidos en España. Manuel González y Noelia Márquez llegaron al resort separados, pues anteriormente vivieron una intensa historia de amor que terminó abruptamente.

Cuando se encontraron frente a los demás compañeros, él contó un poco de su romance y ella no pudo evitar recalcar que todo se terminó porque él decidió irse a otro reality, sin contarle absolutamente nada.

En ese instante, todo se puso muy tenso entre los dos, pues él aseguro que, fuera de su paso por un programa de telerrealidad, nunca tuvieron un gran problema.

Volverías con tu ex? 2

4. Nico Solabarrieta y La Guarén se emocionaron

Los participantes fueron parte de una entretenida dinámica donde interpretaron canciones románticas que describían su relación amorosa.

Nico Solabarrieta y La Guarén bailaron "Saturno" de Pablo Alborán y al terminar su presentación ella rompió en llanto por los sentimientos que despertaron y él siguió el mismo camino y también botó varias lágrimas.

Yamila Reyna los invitó a abrazarse y mientras lo hacían les dijo que ella notaba que entre ellos aún quedaba amor y que lucharan por eso.

Volverías con tu ex? 2

5. La decisión que podría tomar Ludmila Ksenofontova

Otro de los momentos que llamó la atención fue que Ludmila Ksenofontova le comentó a Kaoto que al parecer iba a renunciar a Volverías con tu ex? 2.

Él intentó hacerla cambiar de opinión y ella le expresó que podían juntarse afuera del encierro. Sin embargo, luego tuvo la misma conversación con Yasmín Valdés, donde le puso más seriedad al tema.

Según explicó, existe una situación por la cual tiene que hablar directamente con Álvaro Ballero y ella es la única que puede hacerlo.