¿Recuerdas a Montoya? Manuel González fue parte de uno de los memes más virales de La Isla de las Tentaciones

Volverías con tu ex? 2/ La Isla de las Tentaciones

03 sept. 2026 - 13:45 hrs.

Recientemente, en el capítulo 54, fuimos testigos del ingreso de Manuel González y Noelia Márquez a Volverías con tu ex? 2.

Ambos se conocieron en persona cuando él fue panelista de una de las versiones de La Isla de las Tentaciones y ella participante. Si bien, ella ya era su seguidora, pues él había estado en otros programas de televisión, la conexión fue instantánea en el espacio televisivo.

Pero todo se derrumbó cuando el español tomó la decisión de probar suerte en otro reality, sin avisarle absolutamente nada a ella.

El particular dato de Manuel González

Sin embargo, este no fue el único escándalo en el que se vio involucrado Manuel González, pues también fue parte de una de las historias, que luego se convirtió en meme, más virales en las plataformas digitales.

En una de las versiones de La Isla de las Tentaciones España, uno de los participantes, llamado José Montoya, protagonizó un tenso momento.

El hombre vio una escena donde su pareja, Anita Williams, se involucraba con otro de los hombres del reality. Esta persona resultó ser Manuel González, el nuevo integrante de Volverías con tu ex? 2.

La Isla de las Tentaciones

Lo que le dio el toque humorístico a toda esta situación, fue que José Montoya salió corriendo a buscar a su pareja, mientras que la animadora del espacio corría detrás de él, rogándole que se detuviera: "Montoya, por favor".