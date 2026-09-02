¿Quiénes son Noelia Márquez y Manuel González? Polémica expareja llega desde La Isla de las Tentaciones

02 sept. 2026 - 11:00 hrs.

Esta noche, en Volverías con tu ex? 2, una nueva expareja llegará al resort para revolucionar el encierro con toda la sensualidad, personalidad y actitud española. Se tratará de Manuel González y Noelia Márquez, quienes volverán a encontrarse frente a frente después de una historia marcada por la pasión y un quiebre lleno de secretos y traición.

Una camioneta negra llegará hasta el resort y de ella bajará Manuel González, galán español de 35 años, oriundo de Puerto Real, Cádiz. Famoso por su arrolladora personalidad, Manuel se consolidó como un experimentado chico reality tras participar en La Isla de las Tentaciones 3, La Última Tentación, Solos, Pesadilla en El Paraíso, las temporadas 2 y 4 de GH DÚO, su regreso como tentador VIP en La Isla de las Tentaciones 8 y la aventura extrema de Supervivientes 2025.

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Y su historial amoroso no pasará inadvertido. El español llegará dispuesto a dejar atrás cualquier timidez y será tajante al hablar de su comportamiento en los realities: “En cada reality que he participado he tenido un lío de falda. Soy un tío divertido, espontáneo, natural y la verdad que un poco caliente también. No me va a frenar que una chavala aquí tenga novio”.

Minutos más tarde, otro vehículo ingresará al resort y de él bajará su expareja, Noelia Márquez, de 28 años, proveniente de la ciudad de Ronda, Málaga. Noelia irrumpió con fuerza en la televisión de su país como una de las solteras más frontales y magnéticas de La Isla de las Tentaciones 9. Su fuerte carácter y desplante la llevaron directamente a convertirse en panelista estable de El Debate de las Tentaciones, demostrando que no le teme a los conflictos ni a decir las cosas a la cara.

Al bajar del auto, La Guarén será una de las primeras en acercarse a la nueva expareja y les preguntará directamente por su historia. Será entonces cuando Manuel haga un breve resumen de cómo comenzó y terminó su relación: “Nosotros nos conocimos en el mes de noviembre del año pasado y tuvimos un lío, varias veces, cada vez que nos veíamos nos liábamos, pero no llegamos a tener nada serio porque yo entré a Gran Hermano España y no le avisé”.

Esta es la historia de Noelia Márquez y Manuel González

Pero la llegada de ambos no solo despertará curiosidad entre los participantes. Tonka Tomicic llegará al resort para conversar con los recién llegados y conocer de primera mano los detalles de esta historia marcada por la atracción y una inesperada omisión.

Noelia revelará que su interés por Manu comenzó incluso antes de conocerlo personalmente. La española contará que primero lo conoció a través de la televisión y que, posteriormente, ambos coincidieron gracias a un reality: "A mí me encantaba el personaje que hacía, me entretenía un montón desde mi casa, y después fui yo a un reality, a la Isla de las Tentaciones el año pasado, la edición 9, y él se fijó en mí, me expresó interés y de ahí empezamos a hablar súper bien, hasta que me avisaron que él no era de fiar y dije 'bueno, voy a comprobarlo por mí misma', y pum, en la cara".

Volverías con tu ex? 2

La versión de Manuel será diferente y explicará por qué decidió ocultarle a Noelia que ingresaría a otro reality: "Iba muy bien hasta que yo ingresé a un reality, no le dije nada, y ella me vio por la tele.No creí oportuno decirle nada porque estábamos empezando algo y me dijeron de la productora que tampoco le dijera nada a nadie para que no se filtrara que yo entraba, entonces no le dije nada porque tampoco es que tuviéramos algo tan seguro".

Noelia, sin embargo, dejará claro que para ella el problema no será únicamente que Manuel haya ingresado al reality, sino que ni siquiera le haya advertido que dejarían de seguir conociéndose, al menos. Así, la llegada de ambos al encierro abrirá una historia en la que las cuentas pendientes, la atracción y los reproches podrían volver a quedar sobre la mesa.

Y Manuel no tardará en fijarse en otras participantes del resort, ya que comentará que Flavia, Camila Nash y Nicole Moreno le parecen muy guapas. Mientras que Noelia rápidamente se fijó en Austin Palao, Luis Mateucci y Tom Brusse.

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