03 sept. 2026 - 11:10 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 las confesiones estarán a fuego. Camila Nash revelará la petición que le hizo Ivette Vergara sobre Nicolás Solabarrieta antes de entrar al reality, mientras Flavia Laos le contará a Faloon Larraguibel toda la verdad sobre lo que pasó con Rai Cerda en su ausencia.

Todo comenzará en una conversación entre Camila, Manuel González y Tom Brusse. Cuando Manu le pregunte si se lleva mal con alguna chica, Nash no se guardará nada.

1 Camila Nash revelará la petición que le hicieron los papás de Nico Solabarrieta por su relación con La Guarén 2 ¿Accidente o a propósito? Nicole Moreno y Bárbara protagonizarán tenso momento en pleno baile 3 ¿Quiénes son Noelia Márquez y Manuel González? Polémica expareja llega desde La Isla de las Tentaciones 4 ¡En un romántico baile! Así será el primer beso de Faloon Larraguibel y Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2 5 "Hubo un beso": Flavia Laos le revelará a Faloon Larraguibel todo lo que pasó con Rai Cerda Lo más visto de Volverías con tu Ex

"Sí, con la Guarén, me carga. Todos aquí son caretas", lanzará. "¿Se conocían de afuera?", indagará Manu. "La ubicaba, yo soy amiga de los papás de él", responderá Camila, recordando que compartió con Fernando Solabarrieta en El Internado, donde se hicieron amigos, y añadió "A mí me habló hasta la madre antes de que yo entrara. Me habló la Ivette, me habló Fernando, todo. Cuando me dicen '¿de qué fuente?', cachai o no".

El español profundizará: "¿Los padres de él no la quieren a ella?". "No sé si no la quieren o no, pero dicen '¿por qué él no se defiende y dice que ella también le fue infiel?'", contará Camila.

"Ah, ella también le faltó el respeto a él y él no lo dice con tal de no perderla", tratará de entender Manu. "O para no quedar como cornudo… A mí lo único que me dicen ellos es: 'Dile que se defienda, que saque la voz'. Porque ella es súper manipuladora, está limpiando su imagen todo el rato", revelará Nash, destapando la petición de Ivette Vergara respecto a su hijo y su relación con Guarén.

La confesión de Flavia Laos a Faloon Larraguibel

En paralelo, Flavia Laos se acercará a Faloon Larraguibel para contarle, sin filtro, todo lo que pasó con Rai Cerda.

"Cuando le preguntaron si avanzaría con alguien, él dijo que conmigo y que quería conocerme. Me dijo algo como 'Si no estuviera en la posición en la que estoy, avanzaría más rápido contigo', y que estaba mal porque tú no estabas. Después hicimos una actividad donde me sacó el chocolate de la boca, nos dimos otro beso en el baile y de ahí, hubo un beso afuera, en un jacuzzi", transparentará.

Volverías con tu ex? 2

La peruana agregará que lo del jacuzzi no fue parte de ninguna actividad, que tenía las piernas encima del ingeniero y que se lo cuenta para no tener problemas con ella y desde la sinceridad. Faloon quedará impactada y con una profunda desconfianza. "Se me acelera el corazón, ¿por qué esconde las h...?, ¿para qué?, ¿para tenerme segura de nuevo? Está muy equivocado", se desahogará con Estefi Marquis, una vez que Flavia se vaya.

El clima se tensará al máximo en el cara a cara, cuando Rai note que algo le ocurre a Faloon y le pregunte. Furiosa, ella le responderá: "Cuando tú seas sincero y me cuentes las h... que hiciste realmente. Ahí sí yo debería haberme quedado afuera y ver qué hacías tú".

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