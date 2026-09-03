"Hubo un beso": Flavia Laos le revelará a Faloon Larraguibel todo lo que pasó con Rai Cerda

03 sept. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 55 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos se acercará a Faloon Larraguibel para decirle todo lo que pasó entre ella y Rai Cerda.

"Cuando le preguntaron si avanzaría con alguien, él dijo que conmigo y que quería conocerme. Me dijo algo como 'si no estuviera en la posición en la que estoy, avanzaría más rápido contigo' y que estaba mal porque tú no estabas. De ahí hicimos una actividad donde me sacó el chocolate de la boca, nos dimos otro beso en el baile y de ahí, hubo un beso afuera, en un jacuzzi", transparentará la peruana.

La recién llegada le preguntará a su compañera si lo del beso en la tinaja era una actividad y ella dirá que no, desatando la desconfianza en la comunicadora.

Volverías con tu ex? 2

Un tenso cara a cara

Posteriormente, se realizará el cara a cara, donde Rai Cerda se dará cuenta que algo le ocurre a Faloon Larraguibel y le pregunta.

"Cuando tú seas sincero y me cuentas las hue... que hiciste realmente. Ahí sí yo debería haberme quedado afuera y ver qué hacías tú", expresará furiosa.