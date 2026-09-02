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"Manu, yo también...": Flavia Laos se molestó al saber que Luis Mateucci estaba "soltero y disponible"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 54 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos y Luis Mateucci protagonizaron una tensa escena en medio de la presentación de los nuevos participantes.

Todo empezó con un comentario realizado por Bárbara Córdoba, el cual luego fue confirmado por Noelia Márquez: "Recién Luis dijo que estaba soltero y disponible en la cocina".

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"Lo que pasa es que la chica me conoce, ¿qué culpa tengo yo?", lanzó el trasandino, asegurando que la española ya conocía su historia.

Volverías con tu ex? 2

El comentario de Flavia Laos

Tras lo anterior, Flavia Laos se enojó al saber sobre la disponibilidad de Luis Mateucci y arremetió: "Manu, yo también estoy soltera".

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En ese instante, Austin Palao interrumpió y agregó un picante ingrediente: "Viéndolo a Manu, es todo el tipo de Flavia, a ella le gustan, mírame a mí, tipos bronceados, sabe hablar, no se guía por el populismo".

Finalmente, la peruana estuvo de acuerdo con la descripción de su expareja y Manuel González se entusiasmó, generando el disgusto del argentino: "Todavía no me conoce. Es muy guapa". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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