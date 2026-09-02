Faloon Larraguibel rompió en llanto tras recordar su quiebre con Rai Cerda: "Me sentí muy sola"

02 sept. 2026 - 23:27 hrs.

En el capítulo 54 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda tuvieron una tensa conversación donde recordaron los momentos posteriores a su quiebre.

Todo comenzó cuando ambos se acusaron mutuamente de ser muy celosos, momento en el que empezó el debate. "Voy a quedar como una estúpida, tóxica, celosa, chistosa, amorosa...", lanzó ella.

Pero él quiso quitarle gravedad al asunto y agregó: "Yo voy a quedar como un hue... que respetó, que mostró sus sentimientos, que teniendo todo, hizo nada".

Volverías con tu ex? 2

La tristeza de Faloon Larraguibel

En ese instante, Faloon Larraguibel le aseguró al ingeniero que él sí tenía responsabilidad en todo lo que estaba pasando: "Nosotros terminamos, me dejaste y te pusiste a hue...".

No solo lo anterior, pues también recordó lo mal que lo pasó cuando decidieron tomar caminos separados: "De llorar hasta querer vomitar, nunca me había pasado esa hue... nunca. Me sentí muy sola, a pesar de que estaba con mi familia, con mi mamá, con mis hijos, me sentía muy sola".

"Sé que me fui así de la nada, pero mi primera reacción era abrazarte", expresó él, desatando el llanto de la animadora.