Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Situación de Álvaro Ballero tendría a Ludmila Ksenofontova pensando en abandonar Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 55 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova entregó más detalles de su posible salida del encierro.

En el episodio anterior, la patinadora le había confidenciado a Kaoto que eventualmente podría renunciar y él le pidió que no lo hiciera.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

Ahora, fue Yasmín Valdés quien le preguntó cómo estaban las cosas y si algo podía cambiar la decisión de irse y ella tan solo la miró seriamente.

Volverías con tu ex? 2

¿Qué le ocurre a Ludmila Ksenofontova?

Tras lo anterior, Yasmín Valdés le propuso una solución: "Y hablar con Álvaro. Nadie lo puede hacer entrar en razón... ¿O hay alguna posibilidad?".

Ir a la siguiente nota

"Soy la única. Eso tampoco me gusta, no me gusta que él dependa de mí", lanzó, refiriéndose a Álvaro Ballero.

Finalmente, la actriz bromeó con que no le quedaba otra opción pues ella decidió casarse con el comunicador, pero luego la invitó a resolver las cosas y evaluar la posibilidad de volver. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos