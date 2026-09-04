Situación de Álvaro Ballero tendría a Ludmila Ksenofontova pensando en abandonar Volverías con tu ex? 2
En el capítulo 55 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova entregó más detalles de su posible salida del encierro.
En el episodio anterior, la patinadora le había confidenciado a Kaoto que eventualmente podría renunciar y él le pidió que no lo hiciera.
Ahora, fue Yasmín Valdés quien le preguntó cómo estaban las cosas y si algo podía cambiar la decisión de irse y ella tan solo la miró seriamente.
¿Qué le ocurre a Ludmila Ksenofontova?
Tras lo anterior, Yasmín Valdés le propuso una solución: "Y hablar con Álvaro. Nadie lo puede hacer entrar en razón... ¿O hay alguna posibilidad?".
"Soy la única. Eso tampoco me gusta, no me gusta que él dependa de mí", lanzó, refiriéndose a Álvaro Ballero.
Finalmente, la actriz bromeó con que no le quedaba otra opción pues ella decidió casarse con el comunicador, pero luego la invitó a resolver las cosas y evaluar la posibilidad de volver.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
"Me faltó el respeto": Estefi Marquis acusó a Yasmín Valdés de no respetar coreografía en dinámica
-
Nico Solabarrieta y La Guarén revivieron la pasión con romántico baile que terminó en inesperado llanto
-
"Dile que se defienda": El recado que le habrían enviado sus padres a Nico Solabarrieta a través de Cami Nash
-
"Manu, yo también...": Flavia Laos se molestó al saber que Luis Mateucci estaba "soltero y disponible"
-
El incómodo reencuentro de Manuel González y Noelia Márquez: Él se fue a un reality sin avisarle
-
Faloon Larraguibel rompió en llanto tras recordar su quiebre con Rai Cerda: "Me sentí muy sola"