Faloon Larraguibel intentará consolarlo: Rai Cerda colapsará tras tenso cara a cara y romperá en llanto

04 sept. 2026 - 00:42 hrs.

En el avance del capítulo 56 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda vivirá un triste momento luego de una tensa Asamblea Extraordinaria.

El ingeniero se enfrascará en fuertes discusiones con Luis Mateucci y con Tom Brusse e incluso, algunos de los participantes tendrán que intervenir.

Tras lo anterior, el participante colapsará y romperá en llanto, mientras que Faloon Larraguibel intentará consolarlo: "¿Por qué estás así, por todas las cosas que están diciendo de ti y me las dicen a mí?".

Volverías con tu ex? 2

Un nuevo conflicto entre Bárbara Córdoba y Luis Mateucci

Por otro lado, Bárbara Córdoba asegurará que Luis Mateucci y Flavia Laos quieren sacarla de quicio y provocarla.

El trasandino se aburrirá de la actitud de su expareja y le responderá, lanzándole una dura declaración: "No sos tan importante tampoco".