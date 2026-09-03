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"Me faltó el respeto": Estefi Marquis acusó a Yasmín Valdés de no respetar coreografía en dinámica

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 55 de Volverías con tu ex? 2, Estefi Marquis, Mariano Brozincevic y Yasmín Valdés vivieron una tensa situación. 

Todo ocurrió en plena dinámica de baile, cuando la actriz no siguió la coreografía que habían armado, según sus compañeros.

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De hecho, la modelo se enojó terminado el show y le dijo directamente qué le había molestado: "Me da un poco de lata lo que hizo Yasmín, siento que me faltó el respeto a mí. Hiciste un solo que no estaba marcado, no seguimos la coregrafía como era".

Volverías con tu ex? 2

"Yo marqué mi solo con el coreógrafo, como a ustedes no les importa lo que yo haga, no sabían lo que iba a hacer", lanzó Yasmín Valdés en su defensa.

La crítica de los jurados

Tras lo anterior, fue el turno del jurado de evaluar y Yamila Reyna no tuvo buenos comentarios: "Me pareció súper egoista tu actitud de bailar sola... no creo que todo el baile hayas tenido que bailar sola, yo sé que bailaban los tres".

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Posteriormente, Arturo Chumbe, coreógrafo peruano, también entregó antecedentes sobre la situación: "Yo sé que había un libre, pero no seguiste la coregrafía de la pareja".

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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