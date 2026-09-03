"Me faltó el respeto": Estefi Marquis acusó a Yasmín Valdés de no respetar coreografía en dinámica
En el capítulo 55 de Volverías con tu ex? 2, Estefi Marquis, Mariano Brozincevic y Yasmín Valdés vivieron una tensa situación.
Todo ocurrió en plena dinámica de baile, cuando la actriz no siguió la coreografía que habían armado, según sus compañeros.
De hecho, la modelo se enojó terminado el show y le dijo directamente qué le había molestado: "Me da un poco de lata lo que hizo Yasmín, siento que me faltó el respeto a mí. Hiciste un solo que no estaba marcado, no seguimos la coregrafía como era".
"Yo marqué mi solo con el coreógrafo, como a ustedes no les importa lo que yo haga, no sabían lo que iba a hacer", lanzó Yasmín Valdés en su defensa.
La crítica de los jurados
Tras lo anterior, fue el turno del jurado de evaluar y Yamila Reyna no tuvo buenos comentarios: "Me pareció súper egoista tu actitud de bailar sola... no creo que todo el baile hayas tenido que bailar sola, yo sé que bailaban los tres".Ir a la siguiente nota
Posteriormente, Arturo Chumbe, coreógrafo peruano, también entregó antecedentes sobre la situación: "Yo sé que había un libre, pero no seguiste la coregrafía de la pareja".
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