Nico Solabarrieta aclaró supuesto romance con mujer argentina tras pregunta de Camila Nash

07 sept. 2026 - 23:00 hrs.

En el capítulo 56 de Volverías con tu ex? 2, Camila Nash habló de una situación romántica que involucró a Nico Solabarrieta y una misteriosa mujer.

En medio del cara a cara, Tonka Tomicic notó que la influencer quería confesar algo y le preguntó a qué se refería específicamente.

"Nicolás tiene una chica afuera, que es argentina y que lo vieron un día antes de encerrarse con ella, en el mall, a besos ¿Existe esa mujer o la vas a negar?", expresó la expareja de Tom Brusse.

Volverías con tu ex? 2

La respuesta de Nico Solabarrieta

Tras escuchar lo anterior, Nico Solabarrieta se refirió a la situación, que ya había sido comentada por Luis Mateucci y Mariano Brozincevic.

"No, es una conversación que ya tuve con la Valentina el primer día del reality", expresó.

Y luego, La Guarén explicó qué era lo que sabía: "Yo le pregunté a Nicolás '¿Estás con alguien? Me dijeron que había una niña' y me dijo 'no, no estoy con nadie', me quedo con su palabra, que la mina no lo está esperando afuera, que la había conocido efectivamente, pero que está entrando al programa completamente soltero".

Finalmente, Camila Nash le preguntó a Nico Solabarrieta que cuál era el juego con Valentina Torres y él aclaró: "Yo entré diciendo que no quería volver con mi ex".