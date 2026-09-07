Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Nico Solabarrieta aclaró supuesto romance con mujer argentina tras pregunta de Camila Nash

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 56 de Volverías con tu ex? 2, Camila Nash habló de una situación romántica que involucró a Nico Solabarrieta y una misteriosa mujer.

En medio del cara a cara, Tonka Tomicic notó que la influencer quería confesar algo y le preguntó a qué se refería específicamente.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

"Nicolás tiene una chica afuera, que es argentina y que lo vieron un día antes de encerrarse con ella, en el mall, a besos ¿Existe esa mujer o la vas a negar?", expresó la expareja de Tom Brusse.

Volverías con tu ex? 2

La respuesta de Nico Solabarrieta

Tras escuchar lo anterior, Nico Solabarrieta se refirió a la situación, que ya había sido comentada por Luis Mateucci y Mariano Brozincevic.

Ir a la siguiente nota

"No, es una conversación que ya tuve con la Valentina el primer día del reality", expresó.

Y luego, La Guarén explicó qué era lo que sabía: "Yo le pregunté a Nicolás '¿Estás con alguien? Me dijeron que había una niña' y me dijo 'no, no estoy con nadie', me quedo con su palabra, que la mina no lo está esperando afuera, que la había conocido efectivamente, pero que está entrando al programa completamente soltero".

Finalmente, Camila Nash le preguntó a Nico Solabarrieta que cuál era el juego con Valentina Torres y él aclaró: "Yo entré diciendo que no quería volver con mi ex".

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos