Oriana Marzoli llegará a revolucionar la casona: Revisa un impactante adelanto de Volverías con tu ex? 2

05 sept. 2026 - 11:00 hrs.

¡Se vienen capítulos de alto impacto en Volverías con tu ex? 2! La llegada de la reina de los realities dejará a la casona en shock.

Un auto rosado ingresará al resort y de él se bajará nada más ni nada menos que Oriana Marzoli. De inmediato, Luis Mateucci correrá a abrazarla, con mucha felicidad.

Tan solo unos segundos después, la española dejará en evidencia a Rai Cerda: "Tanto que me escribes por Instagram...".

Volverías con tu ex? 2

Faloon Larraguibel quedará furiosa tras el comentario de su enemiga y le dirá a su expareja "tú no me dirijas la palabra".

¿Qué noticia dará Ludmila Ksenofontova?

Por otro lado, Ludmila Ksenofontova les pedirá a todos sus compañeros que se junten en el living, pues tiene algo muy importante que decirles.

También, Oriana Marzoli liderará una actividad en la casona, donde al parecer leerá todos los mensajes que le envió Rai Cerda, frente a Faloon Larraguibel.

Finalmente, podremos ver el reencuentro entre la española y Nicole Moreno, quienes por años fueron las grandes enemigas de los realities. "Tregua o no tregua", le dirá la europea a la modelo.