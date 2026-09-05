Oriana Marzoli llegará a revolucionar la casona: Revisa un impactante adelanto de Volverías con tu ex? 2
¡Se vienen capítulos de alto impacto en Volverías con tu ex? 2! La llegada de la reina de los realities dejará a la casona en shock.
Un auto rosado ingresará al resort y de él se bajará nada más ni nada menos que Oriana Marzoli. De inmediato, Luis Mateucci correrá a abrazarla, con mucha felicidad.
Tan solo unos segundos después, la española dejará en evidencia a Rai Cerda: "Tanto que me escribes por Instagram...".
Faloon Larraguibel quedará furiosa tras el comentario de su enemiga y le dirá a su expareja "tú no me dirijas la palabra".
¿Qué noticia dará Ludmila Ksenofontova?
Por otro lado, Ludmila Ksenofontova les pedirá a todos sus compañeros que se junten en el living, pues tiene algo muy importante que decirles.Ir a la siguiente nota
También, Oriana Marzoli liderará una actividad en la casona, donde al parecer leerá todos los mensajes que le envió Rai Cerda, frente a Faloon Larraguibel.
Finalmente, podremos ver el reencuentro entre la española y Nicole Moreno, quienes por años fueron las grandes enemigas de los realities. "Tregua o no tregua", le dirá la europea a la modelo.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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