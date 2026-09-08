"Las cosas que se dijeron ahí": Rai Cerda confesó la razón por la que terminó llorando tras el cara a cara

08 sept. 2026 - 00:05 hrs.

En el capítulo 56 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda colapsó después de un tenso cara a cara y terminó llorando desconsoladamente.

Faloon Larraguibel se preocupó de inmediato por su expareja y le pidió que le explicara por qué había tenido esa inesperada reacción.

Ante su tristeza y nula respuesta, la comunicadora le dijo que mejor fueran a hablar a otra parte, donde él pudiera estar más tranquilo.

La explicación de Rai Cerda

Tras lo anterior, Faloon Larraguibel le dijo al ingeniero que le preocupaba mucho verlo así: "¿Qué te afecta tanto de las cosas que me hayan dicho?".

Volverías con tu ex? 2

En ese instante, Rai Cerda se sinceró, entre lágrimas: "Nada, es todo lo que pasó ahora no más, cómo he sido contigo, por eso me da rabia, las cosas que se dijeron ahí, todo lo que escuchaste. Siempre he sido expresivo con lo que siento por ti y me da pena que haya pasado todo esto".

"Lo agradezco mucho, pero no tan así", lanzó finalmente la comunicadora.