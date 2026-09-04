"Eres un sinvergüenza": Tom Brusse encarará duramente a Rai Cerda y terminarán siendo separados

04 sept. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 56 de Volverías con tu ex? 2, tendremos un cara a cara realmente tenso, con varios enfrentamientos entre los participantes.

Uno de los momentos que llamará la atención será cuando Tom Brusse vote por Rai Cerda: "¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Si es el amor de tu vida ¿Le dijiste toda la verdad? Eres un sinvergüenza".

"¿Qué atribuciones te das para estos comentarios?", responderá la expareja de Faloon Larraguibel.

Sin embargo, igualmente la acusación sacará de quicio al ingeniero y se acercará a encarar al marroquí, lo cual provocará que varios de los hombres vayan a separarlos.

Volverías con tu ex? 2

El desconsolado llanto de Rai Cerda

Los conflictos no cesarán para Rai Cerda y también tendrá un enfrentamiento con Luis Mateucci, en plena votación.

Al final de la Asamblea Extraordinaria, el ingeniero colapsará y romperá en llanto, por lo que Faloon Larraguibel intentará consolarlo.