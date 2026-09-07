"No te acerques así": Faloon Larraguibel le llamó la atención a Rai Cerda tras fuerte pelea con Tom Brusse

07 sept. 2026 - 23:17 hrs.

En el capítulo 56 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel le llamó la atención a Rai Cerda luego de tener una violenta actitud en el cara a cara.

Recordemos que Tom Brusse votó por el ingeniero y le dijo que no entendía su estadía en el reality y que si estaba tan enamorado de la comunicadora, debería haber ido a buscarla.

También, el marroquí le preguntó a su compañero si le había contado toda la verdad a su expareja, desatando su furia, abalanzándose sobre él y provocando que los demás participantes los separaran.

El reto de Faloon Larraguibel

Posteriormente y ya más tranquilos, Faloon Larraguibel criticó la actitud de Rai Cerda: "Para. No te acerques, habla, di las cosas, pero no te acerques así".

Volverías con tu ex? 2

Luego, le dio un sabio consejo sobre cómo manejarse en esas situaciones tensas: "Si puedes y tienes los argumentos, puedes hablar ¿Para qué? No es necesario".

El ingeniero solo se remitió a escuchar a su expareja, mientras digería todo lo que había pasado.