"No te acerques así": Faloon Larraguibel le llamó la atención a Rai Cerda tras fuerte pelea con Tom Brusse
En el capítulo 56 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel le llamó la atención a Rai Cerda luego de tener una violenta actitud en el cara a cara.
Recordemos que Tom Brusse votó por el ingeniero y le dijo que no entendía su estadía en el reality y que si estaba tan enamorado de la comunicadora, debería haber ido a buscarla.
También, el marroquí le preguntó a su compañero si le había contado toda la verdad a su expareja, desatando su furia, abalanzándose sobre él y provocando que los demás participantes los separaran.
El reto de Faloon Larraguibel
Posteriormente y ya más tranquilos, Faloon Larraguibel criticó la actitud de Rai Cerda: "Para. No te acerques, habla, di las cosas, pero no te acerques así".
Luego, le dio un sabio consejo sobre cómo manejarse en esas situaciones tensas: "Si puedes y tienes los argumentos, puedes hablar ¿Para qué? No es necesario".
El ingeniero solo se remitió a escuchar a su expareja, mientras digería todo lo que había pasado.
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