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"El respeto es para todos": Tonka Tomicic reprendió a los participantes tras tenso momento en cara a cara

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 56 de Volverías con tu ex? 2, Tonka Tomicic reprendió duramente a los participantes luego de una fuerte pelea.

La tensión comenzó a subir cuando Luis Mateucci y Rai Cerda comenzaron a gritarse, cuando la nominación ya había terminado.

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"Silencio los dos, tuvieron su tiempo adelante, se dijeron todo", expresó la animadora, para calmar las aguas entre todos.

El reto de Tonka Tomicic

Sin embargo, los dos hicieron caso omiso a las instrucciones de Tonka Tomicic e incluso, Rai Cerda amenazó fuertemente a Luis Mateucci.

Volverías con tu ex? 2
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"Te pedí respeto con la Faloon, imbécil. Falta de respeto, con ella no te vas a meter", le dijo y el trasandino de vuelta lo mandó a callar.

La animadora perdió la paciencia y alzó la voz ante la actitud de ambos: "El respeto es para todos, les digo que las cosas se dicen al frente, se acabó su tiempo, no quiero escuchar ni una palabra más de ustedes, ya lo tuvieron".

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