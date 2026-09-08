"Las imágenes hablan por sí solas": Samuel fue grabado mientras estuvo con Clara en La Baronesa
En el capítulo 17 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) cuestionó a Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet) por seguir juntos y engañar a Clara (Lorena Bosch) sin sentir remordimientos.
Márquez, demostrando una completa frialdad, aseguró que "mi mujer fue la única que ganó. Clara formó la familia de sus sueños al lado del amor de su vida".
León incluso llegó a denominarse a sí mismo como una víctima de las circunstancias por tener que ocultar su amor con Antonio y sus palabras exasperaron todavía más a Samuel. "Yo te aconsejo guardar silencio. ¿Qué pensaría Javier al saber que está vivo gracias a que violaste a Clara?", insistió el médico.Ir a la siguiente nota
La evidencia guardada
Toledo se dio cuenta de lo que ambos pretendían: convertirlo en el único culpable de lo sucedido si es que llegaba a hablar, a través de un video que recién supo existía.
"Siempre sería tu palabra contra la nuestra. Además, el único perjudicado serías tú, porque las imágenes hablan por sí solas. Samuel, nosotros teníamos que protegernos", le contaron.Ve el capítulo en
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