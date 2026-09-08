Antonio y Samuel comunicaron que no están de acuerdo con el matrimonio de sus hijos en La Baronesa

08 sept. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 17 de La Baronesa, tanto Antonio (Carlos Díaz) como Samuel (Francisco Ossa) estuvieron de acuerdo en que sus hijos no pueden casarse. Lo que hicieron hace 30 años con Clara (Lorena Bosch) es suficiente para no querer que sus familias se crucen nunca más.

Clara (Lorena Bosch) se encontró con su marido en el departamento de León (César Caillet) porque él la citó urgente.

"Le comenté a León lo que había pasado en la casa de los Toledo y estaba totalmente de acuerdo conmigo. A mí no me gusta Javier y tampoco me gusta esa familia, así que hay que impedir el matrimonio de Emilia como sea", reveló a su esposa.

La Baronesa / Mega

La casa de los Toledo

Al mismo tiempo, Samuel esperaba a Andrea (Catalina Guerra) y su hijo con un vaso de whisky en la mano. Una conducta muy impropia de él a esas horas del día, siendo un reflejo de lo angustiado que está.

Cuando los vio aparecer por la puerta, decidió ser franco, aunque sin dar detalles: "Javier, tenemos que suspender eso. No te puedes casar con Emilia".