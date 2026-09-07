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"Javier y Emilia no se pueden casar": Samuel, Antonio y León llegaron a un acuerdo en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 16 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) citó a Antonio (Carlos Díaz) a su oficina, pero se molestó al verlo llegar acompañado de León (César Caillet). El dúo seguía junto desde hace 30 años. 

Al notar que los dos no mostraban un ápice de malestar por lo sucedido, Samuel señaló que a él le remuerde la conciencia: "Culpa es lo que siento durante estos 30 años cada put... día. Eso es lo que siento. ¿No entiendes que verlos a ustedes dos es mirarme al espejo hace 30 años y es ver lo más repugnante del mundo?".

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Lo que Samuel no puede permitir

León sugirió que Samuel no estaba tan atormentado aquel día que pasó con Clara (Lorena Bosch), pero el padre de Javier (Simón Pesutic) lo detuvo. 

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"Si ustedes dos están aquí, es porque están igual de preocupados que yo. (...) No quiero volver a verlo nunca más y supongo que en algo no estamos de acuerdo: Javier y Emilia no se pueden casar", dijo Toledo.

Tanto Antonio como León estuvieron de acuerdo en que esa unión no puede suceder. 

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