Samuel tomará una drástica decisión sobre el compromiso de Javier en un imperdible adelanto de La Baronesa

07 sept. 2026 - 14:10 hrs.

El matrimonio entre Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic) tendrá varios damnificados en La Baronesa, quienes por distintas razones se opondrán al compromiso y en un adelanto de la teleserie, dos personajes se verán seriamente afectados.

Uno de ellos será Nicolás (Andrew Bargsted), quien llorará desconsoladamente frente a Francesca (Katyna Huberman) por un compromiso que es incapaz de comprender.

Y aunque Catalina (María Jesús Godoy) intentará aprovechar esta situación para conquistar al preparador físico, cometerá un grave error al besarlo en su lugar de trabajo. Molesto, Nicolás le advertirá que si no sabe separar las cosas, lo que sea que tengan, se acabará.

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Un pacto

Samuel (Francisco Ossa) se reunirá con León (César Caillet) y Antonio (Carlos Díaz). Los tres estarán de acuerdo en mantener el pacto de silencio que prometieron hace 30 años, pero para eso, deben impedir que Javier y Emilia se casen.

Una vez frente a su familia, Samuel hará saber su postura frente a este compromiso que le recordó aquel momento que tanto quiso olvidar.

"Tenemos que suspender eso. No te puedes casar con Emilia", le dirá a su hijo, sin dar mayores razones al respecto.

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