¡En problemas! Alguien interrumpirá el íntimo momento de Francesca y Daniel en el capítulo 19 de La Baronesa

09 sept. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 19 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) y Daniel (Francisco Reyes Cristi) retozarán en la cama, tras el apasionado momento que vivieron. Sin embargo, alguien llegará a interrumpirlos.

Al escuchar que tocan insistentemente a la puerta, la terapeuta se vestirá y Daniel tendrá que vestirse apresuradamente para no ser descubiertos en este romance clandestino.

Un grito de ayuda de Clara

Sin embargo, no será Nicolás (Andrew Bargsted) quien llama con urgencia, sino Clara (Lorena Bosch), que vendrá destrozada tras discutir con Aurora (Loreto Valenzuela) y Antonio (Carlos Díaz).

La Baronesa / Mega

En estos momentos, la única que es capaz de escucharla sin hacerla sentir menos es su amiga Francesca y ella tendrá que disimular su incomodidad por haberse acostado con su hijo.

¿Clara descubrirá algo que termine su amistad?