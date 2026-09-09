"Me sacó de algo que estaba viviendo súper feo": Faloon Larraguibel reveló cómo Rai Cerda la ayudó a sanar

09 sept. 2026 - 22:50 hrs.

En el capítulo 58 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda vivieron un intenso y emotivo momento, donde incluso se hicieron promesas.

En medio de la actividad "Miradas que hablan", la exchica Yingo abrió su corazón y destacó lo bien que le había hecho conocer el ingeniero.

"Siempre le voy a agradecer porque él me sacó de algo que estaba viviendo súper feo, en un hoyo, (sentía) que no iba a poder estar con ninguna otra persona, que no iba a volver a confiar en nadie más, que ya no creía en nada, ni nadie, ni en el amor, Rai logró sanar eso, que yo volviera a confiar en mí y poner un poquito también a la Faloon mujer", expresó entre lágrimas.

Volverías con tu ex? 2

La promesa que se hicieron Faloon Larraguibel y Rai Cerda

Posteriormente, Tonka Tomicic les pidió a ambos que se hicieran promesas y la primera en hacerlo fue Faloon Larraguibel.

"Prometo ser esa mujer de la que te enamoraste, siempre", expresó.

Tras lo anterior, fue el turno del ingeniero: "Te prometo que tú eres esa única mujer con la que siento todo y si llegamos a volver a estar juntos, prometo nunca más abandonarte".