"Me siento tranquila contigo": La tierna confesión de Ludmila Ksenofontova que sorprenderá a Kaoto

09 sept. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 58 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Kaoto vivirán un momento muy especial y lleno de confesiones.

En la dinámica "Miradas que hablan", ambos tendrán que observarse por varios minutos y ella le preguntará si está nervioso, recibiendo una tierna respuesta de vuelta: "Sí... me gustas".

También, el ingeniero le consultará si ella se siente en ese mismo estado y también quedará sorprendido con sus palabras: "Me siento tranquila contigo".

Volverías con tu ex? 2

La promesa de Rai Cerda

Por otro lado, Rai Cerda le prometerá, entre lágrimas, a Faloon Larraguibel que si llegan a recomponer su relación, no la dejará ir más.

Finalmente, Manuel González y Camila Nash protagonizarán un fogoso momento en la fiesta, al darse un apasionado beso en el cuarto oscuro.