¿Se está enamorando? Luis Mateucci hará romántica confesión a Flavia Laos: "Alguien tan perfecto..."

09 sept. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 58 de Volverías con tu ex? 2, los participantes vivirán un emotivo momento en la dinámica "Miradas que hablan".

Luis Mateucci le dedicará emotivas palabras a Flavia Laos y abrirá su corazón como nunca antes: "En tan poco sentir tanto... es lo único que me da miedo".

Mientras ella lo observa con cara de enamorada, él seguirá con su confesión de amor: "Tampoco venía predispuesto a encontrar a alguien tan perfecto para mí".

Volverías con tu ex? 2

El emotivo momento de Faloon Larraguibel y Rai Cerda

En esa misma actividad, Rai Cerda, entre lágrimas, le dirá a Faloon Larraguibel que si retoman su relación, él no la soltará nunca más.

Por otro lado, se realizará una entretenida fiesta en la casona, donde Manuel González y Camila Nash darán rienda suelta a la pasión y se besarán en el cuarto oscuro.