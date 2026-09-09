¿Se está enamorando? Luis Mateucci hará romántica confesión a Flavia Laos: "Alguien tan perfecto..."
En el avance del capítulo 58 de Volverías con tu ex? 2, los participantes vivirán un emotivo momento en la dinámica "Miradas que hablan".
Luis Mateucci le dedicará emotivas palabras a Flavia Laos y abrirá su corazón como nunca antes: "En tan poco sentir tanto... es lo único que me da miedo".
Mientras ella lo observa con cara de enamorada, él seguirá con su confesión de amor: "Tampoco venía predispuesto a encontrar a alguien tan perfecto para mí".
El emotivo momento de Faloon Larraguibel y Rai Cerda
En esa misma actividad, Rai Cerda, entre lágrimas, le dirá a Faloon Larraguibel que si retoman su relación, él no la soltará nunca más.
Por otro lado, se realizará una entretenida fiesta en la casona, donde Manuel González y Camila Nash darán rienda suelta a la pasión y se besarán en el cuarto oscuro.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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