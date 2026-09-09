La Guarén y Nico Solabarrieta pactarán su amistad tras reconocer sus incompatibles proyectos de vida

09 sept. 2026 - 10:40 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2, una íntima actividad hará estallar los sentimientos más profundos entre La Guarén y Nico Solabarrieta.

Ambos realizarán el ejercicio "Miradas que hablan" y, tras mirarse fijamente, no podrán evitar sonreír y aceptar que están soltando los malos momentos de su pasado para quedarse solo con lo bueno.

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Con los ojos llorosos, ella le dirá sin filtros: "Veo lo niño que eres, veo cómo te apoyas en mí y eso me gusta". Él le responderá con total sinceridad: "Veo una niña, conozco sus dolores más grandes, pero también conozco las cosas que más feliz la hacen. Me siento muy en paz cuando estoy contigo, pensé que esta experiencia iba a ser un tira y afloja constante y de pasarlo muy mal. No sabemos lo que va a pasar, pero soltemos lo que ya pasó y vivamos esta experiencia al máximo".

La promesa de Nico Solabarrieta y La Guarén

Luego, Yamila les pedirá que, mirándose a los ojos y tomados de las manos, se hagan una promesa. Valentina tomará la palabra y le prometerá: "Prometo que te voy a cuidar en esta experiencia, que te voy a respetar como me lo pediste, saliendo de acá también. Que voy a estar aquí para ti siempre y cuando lo necesites. Más que ex polola también soy alguien que te quiere mucho y que es tu amiga y que te va a cuidar, y te voy a apoyar con todas las cosas que quieras hacer, con tus metas, con tus sueños. Por eso cuando te dije que yo no era la mujer para ti por las cosas que tú quieres hacer, no significa que no te apoye", le dirá Valentina a Nico por sus deseos de ser DJ y viajar por el mundo.

Mientras que Nicolás cerrará el momento con una emotiva declaración: "Prometo cuidarte siempre. Desde que terminamos, un pedacito de mi corazón se fue contigo y eso siempre va a ser así, siempre te voy a desear lo mejor y que no tengo ninguna duda que tu objetivo más grande en la vida que es ser mamá, vas a ser una tremenda e increíble mamá". Ambos finalizarán el momento entre abrazos y lágrimas.

¿Será posible continuar con su romance a pesar de sus proyectos de vida tan distintos, o nacerá una amistad después del amor?

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