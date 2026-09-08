"Para verme como hago sentadillas": La coqueta broma de Faloon a Luis Mateucci que enfurecerá a Rai Cerda

08 sept. 2026 - 10:35 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda quedará completamente enfurecido con una coqueta broma que Faloon Larraguibel le hará a Luis Mateucci, justo después de haberse enfrentado ferozmente la noche anterior en el cara a cara.

Todo comenzará cuando el trasandino invite a la comunicadora a entrenar: "¿Faloon, vamos a entrenar?". "¿Qué? Con vo’ voy a entrenar po", le respondió ella sorprendida e irónica. "Quién te dice que terminamos haciendo match", le dijo él. "Ya, pero espérame", le dijo ella, levantándose de su asiento y caminando hacia él, pero solo fue un engaño, pues se volvió a sentar. "Ya quisiera verme entrenar él, yo creo que para eso me estabas llamando, para verme entrenar como hago sentadillas, para eso me está llamando", bromeará ella.

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Pero el ingeniero escuchará todo y llegará de inmediato a encararla, porque para él la broma será de muy mal gusto: "¿Por qué decís eso? 'Para verme entrenar como hago sentadillas', Faloon". "Si po', lo estoy agarrando pal h…", le contestará Faloon sin entender la importancia o la falta.

"¿Cómo le decís eso?, ¿qué es esa h…?, ¿quieres que le diga a una mina 'me querís ver cómo corro para que se me vea el… moviéndose?', ¿crees que es bonito decir eso?", insistirá Rai.

Las disculpas de Faloon Larraguibel

"Porque él pensaba que yo iba a ir a entrenar con él", le explicará Faloon. "Te estás prestando para su h… Es fea la h… que dijiste, para mí es feo", le insistirá Rai.

Volverías con tu ex? 2

"Lo que yo hice no es nada grave, porque lo estoy agarrando pal leseo, vuelvo a repetirte", dirá Larraguibel. "Me llamó la atención porque para cara a cara se hacen los brígidos y después acá cag... de la risa. Te ha dicho h… horribles a ti, conmigo se lleva pésimo, ¿y tú te prestas para el h…?", dirá el ingeniero agrónomo. "Ay Rai, ¿entonces no me puedo cagar de la risa de un h… que se hace el payaso?", preguntó ella.

"Sí, te tengo en un pedestal, entonces cualquier h… así me pega mucho más, porque te tengo muy arriba", le explicará él. "Ya pero no por eso voy a estar todo el rato enojada y peleando, puedo agarrar para el h… a alguien. Ok, ese tipo de comentarios en sí no los voy a volver a hacer nunca más, disculpa", concluyó la ex chica Yingo. "Tú sabes a lo que ibas con ese comentario… a qué hacía referencia tu ejercicio", constará el rubio musculoso y se irá.

El momento desatará polémicos comentarios de La Guarén y Nicolás Solabarrieta, conspirando que a Luis Mateucci le gusta Faloon Larraguibel, ya que la busca para discutir con ella y molestarla, además, el argentino en múltiples ocasiones ha confesado que las mujeres con el carácter de Larraguibel son de su gusto.

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