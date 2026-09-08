Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 56: El desconsolado llanto de Rai Cerda
En el capítulo 56 de Volverías con tu ex? 2, un fuerte cara a cara se tomó la casona y enfrentó a todos los participantes.
Camila Nash sacó a la luz la existencia de una supuesta "polola argentina" de Nico Solabarrieta y La Guarén explicó que ellos ya habían hablado de ese tema.
Tom Brusse decidió votar por Rai Cerda y la tensión los superó, llevándolos a protagonizar un fuerte conflicto que casi llegó a las manos.
El enojo de Tonka Tomicic
A causa de lo anterior, Faloon Larraguibel le llamó la atención a Rai Cerda por su actitud en el voto de Tom Brusse y le pidió defenderse con argumentos.
Posteriormente, Tonka Tomicic enfrentó a todos los participantes por no respetar sus reglas y les exigió que dejaran de gritar sin parar.
Finalmente, Rai Cerda colapsó y terminó llorando desconsoladamente frente a Faloon Larraguibel, lo cual gatilló una tensa conversación entre ambos.
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