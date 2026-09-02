Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 53: Faloon Larraguibel y Rai Cerda intentan resolver sus conflictos
En el capítulo 53 de Volverías con tu ex? 2, el detector de mentiras generó diversas confesiones que tuvieron que ser aclaradas por los participantes.
Faloon Larraguibel fue consultada sobre si le hizo brujería a Rai Cerda y si su misión en el encierro era retomar su relación amorosa.
Luego de negar lo anterior, la influencer confesó que tenía planes muy serios con su expareja, como casarse y tener hijos, causando la sorpresa de todos.
El romántico acercamiento de Ludmila Ksenofontova y Kaoto
También, las mujeres se lucieron en un espectacular desfile en traje de baño y vestido de gala, donde se escogió a la Miss Volverías con tu ex? 2.
Después de esta actividad, Faloon Larraguibel y Rai Cerda hablaron sobre su bullado quiebre y ella confesó que quedó muy afectada.
Finalmente, Ludmila Ksenofontova y Kaoto se fueron a acostar juntos y poco a poco empezaron a acercarse, hasta protagonizar una fogosa escena.
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