Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 50: ¿Luis Mateucci le declaró la guerra a Kaoto?
En el capítulo 50 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno puso en jaque a Ludmila Ksenofontova y le preguntó si se proyectaba con Kaoto afuera del encierro.
En esa misma conversación, la modelo tuvo un tenso encontrón con Yasmín Valdés, dejando sorprendida a la patinadora rusa.
Los conflictos siguieron y Nicole Moreno se enfrascó en una fuerte pelea con Bárbara Córdoba adentro de la ducha.
El mensaje de Luis Mateucci
Por otro lado, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez llegaron a la casona para mostrarles a sus compañeros algunas preguntas enviadas por sus fanáticos.
Por ejemplo, Luis Mateucci recibió un mensaje de su gran amigo Otakin y él bastante emocionado, agradeció su amistad, nacida en El Internado.
Finalmente, el trasandino se refirió en duros términos a Kaoto, asegurando que es "doble cara" por su acercamiento con Ludmila Ksenofontova.
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