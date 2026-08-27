Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 50: ¿Luis Mateucci le declaró la guerra a Kaoto?

27 ag. 2026 - 00:38 hrs.

En el capítulo 50 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno puso en jaque a Ludmila Ksenofontova y le preguntó si se proyectaba con Kaoto afuera del encierro.

En esa misma conversación, la modelo tuvo un tenso encontrón con Yasmín Valdés, dejando sorprendida a la patinadora rusa.

Los conflictos siguieron y Nicole Moreno se enfrascó en una fuerte pelea con Bárbara Córdoba adentro de la ducha.

Volverías con tu ex? 2

El mensaje de Luis Mateucci

Por otro lado, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez llegaron a la casona para mostrarles a sus compañeros algunas preguntas enviadas por sus fanáticos.

Por ejemplo, Luis Mateucci recibió un mensaje de su gran amigo Otakin y él bastante emocionado, agradeció su amistad, nacida en El Internado.

Finalmente, el trasandino se refirió en duros términos a Kaoto, asegurando que es "doble cara" por su acercamiento con Ludmila Ksenofontova.