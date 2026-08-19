Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 45: Sofía Latorre y Rai Cerda no quieren hablarse nunca más
En el capítulo 45 de Volverías con tu ex? 2, las parejas y los tríos tuvieron que enfrentar un nuevo y tenso cara a cara.
Nicole Moreno y Bárbara Córdoba nuevamente se enfrascaron en un tenso cruce, luego de que la trasandina lanzó duras palabras hacia su compañera.
También, Sofía Latorre realizó una mención dirigida a Camila Nash y cuestionó sus primeros días en el reality. Lógicamente, la influencer no se quedó en silencio y respondió con todo.
La decisión de Ludmila Ksenofontova
Por otro lado, Ludmila Ksenofontova le contó a Kaoto cómo fue la discusión con Álvaro Ballero y le explicó la decisión que tomó sobre él.
Algunos de los famosos le cantaron cumpleaños feliz a Camila Nash y ella se emocionó posteriormente, al hablar de su buena relación con Tom Brusse.
Finalmente, Sofía Latorre criticó duramente a Rai Cerda por temas domésticos y terminaron pidiéndose mutuamente no hablar nunca más.
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