Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 45: Sofía Latorre y Rai Cerda no quieren hablarse nunca más

19 ag. 2026 - 00:27 hrs.

En el capítulo 45 de Volverías con tu ex? 2, las parejas y los tríos tuvieron que enfrentar un nuevo y tenso cara a cara.

Nicole Moreno y Bárbara Córdoba nuevamente se enfrascaron en un tenso cruce, luego de que la trasandina lanzó duras palabras hacia su compañera.

También, Sofía Latorre realizó una mención dirigida a Camila Nash y cuestionó sus primeros días en el reality. Lógicamente, la influencer no se quedó en silencio y respondió con todo.

Volverías con tu ex? 2

La decisión de Ludmila Ksenofontova

Por otro lado, Ludmila Ksenofontova le contó a Kaoto cómo fue la discusión con Álvaro Ballero y le explicó la decisión que tomó sobre él.

Algunos de los famosos le cantaron cumpleaños feliz a Camila Nash y ella se emocionó posteriormente, al hablar de su buena relación con Tom Brusse.

Finalmente, Sofía Latorre criticó duramente a Rai Cerda por temas domésticos y terminaron pidiéndose mutuamente no hablar nunca más.