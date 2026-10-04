Álvaro Ballero sorprende con románticas postales junto a su pareja y provoca una ola de reacciones

04 oct. 2026 - 16:00 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Álvaro Ballero le dedicó una especial publicación a su actual pareja, la médica veterinaria Valentina Schnitzer.

Recordemos que fue a principios de septiembre cuando el exparticipante de Volverías con tu ex? 2 comenzó a dedicarle románticos mensajes a Valentina, además de compartir una fotografía junto a ella.

Álvaro Ballero comparte nuevas fotografías junto a su pareja

Ahora, Ballero fue un paso más allá y publicó en su perfil un carrusel de imágenes en las que aparece posando junto a su pareja frente a la cámara.

Las postales fueron acompañadas por un sencillo corazón amarillo, una escueta descripción que contrastó con la gran cantidad de reacciones que generó la publicación en redes sociales.

Los seguidores de Álvaro Ballero no tardaron en reaccionar a las fotografías y destacaron lo felices que se ven juntos.

"Simplemente me encanta"; "Hermosos"; "Felices y contentos" y "Se ven hermosos", fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Álvaro Ballero A. (@balleroa)

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