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Álvaro Ballero sorprende con románticas postales junto a su pareja y provoca una ola de reacciones mega/Instagram

Álvaro Ballero sorprende con románticas postales junto a su pareja y provoca una ola de reacciones

  • Por Sebastián Paillafil

A través de su cuenta de Instagram, Álvaro Ballero le dedicó una especial publicación a su actual pareja, la médica veterinaria Valentina Schnitzer.

Recordemos que fue a principios de septiembre cuando el exparticipante de Volverías con tu ex? 2 comenzó a dedicarle románticos mensajes a Valentina, además de compartir una fotografía junto a ella.

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Ahora, Ballero fue un paso más allá y publicó en su perfil un carrusel de imágenes en las que aparece posando junto a su pareja frente a la cámara.

Las postales fueron acompañadas por un sencillo corazón amarillo, una escueta descripción que contrastó con la gran cantidad de reacciones que generó la publicación en redes sociales.

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Los seguidores de Álvaro Ballero no tardaron en reaccionar a las fotografías y destacaron lo felices que se ven juntos.

"Simplemente me encanta"; "Hermosos"; "Felices y contentos" y "Se ven hermosos", fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.

 
 
 
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