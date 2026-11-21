21 nov. 2026 - 14:00 hrs.

En los últimos días, Angélica Sepúlveda ha estado comentando sobre los cambios que realizó en su alimentación para lograr una notoria baja de peso, en combinación con sus entrenamientos.

La ex chica reality comentó que muchos seguidores le están pidiendo que comparta algunos consejos sobre su método. Sin embargo, otros sugieren que su transformación es consecuencia del reciente quiebre con su exprometido, Gürsel Saglam.

Aclaración de Angélica Sepúlveda

Esta semana Angélica detalló en Instagram que está en un proceso de alimentación sana, con muchas semillas y frutos secos. "Han dado un resultado espectacular en mi cuerpito", aseveró.

Instagram @angelica_shanti

"Me llenaron de mensajes pidiendo que comparta mis tips, porque muchas querían comenzar a bajar de peso. Recuerden que todo se puede conseguir con constancia y sin ansiedad, bajar tallas naturalmente, solo con alimentación sana y ejercicios", dijo en un siguiente post.

Más tarde, la influencer decidió publicar una aclaración, tras leer insistentes comentarios sobre su nueva ruptura con el galán turco hace dos semanas, luego de un breve reencuentro.

"Estoy flaca porque me gusta, llevo tres meses de dieta con alimentación agroecológica y cardio en el gimnasio, no es producto de cirugías, ni porque esté con depre porque el turco me dejó con el vestido planchado, como muchas me están escribiendo", expresó con contundencia.

Instagram @angelica_shanti

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