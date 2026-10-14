El capítulo final no está escrito: El reencuantro de Angélica Sepúlveda y Gürsel Saglam en Chile

14 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Para muchos seguidores de Angélica Sepúlveda su historia con Gürsel Saglam es digna de una teleserie turca. En septiembre de 2025 la exchica reality regresó de su viaje a Turquía con la noticia de su compromiso matrimonial.

En agosto de este año la trama dio un giro inesperado cuando la ex chica reality confirmó el fin de la relación sentimental. Sin embargo, el capítulo final no está escrito, pues el galán turco está de visita en Chile.

¿Angélica Sepúlveda volvió con su galán turco?

Angélica Sepúlveda sorprendió a su comunidad en Instagram al publicar un compendio de imágenes de los momentos "sin ataduras" que está disfrutrando junto a Saglam.

"Desaparecí un tiempo de las redes sociales después que terminamos, porque palabras sacan palabras y me era difícil explicar las razones sin dañar y herirme más (...) Hay pérdidas que separan y otras que unen para siempre, intentaremos remarla", escribió en su post.

Instagram @angelica_shanti

Sepúlveda también comentó en sus historias de Instagram que está "dejándose querer" y reveló que Saglam postergó su regreso a Turquía por unos días.

"Gürsel y yo somos libres, me divierte y juntos aflora la niña traviesa y risueña que siempre fui. Nos queda una semana y la disfrutaré a mi ritmo, sin expectativas. Gracias por tanto cariño y mensajes hermosos que nos envían", agregó en un reciente post.

Quienes sí se llenaron de expectativas fueron los fans de la "Fierecilla de Yungay", muchos de los cuales apoyan una reconciliación.

"Si viajó a verte es por algo"; "Ustedes se merecen ser felices juntos, el hilo rojo que los une es inquebrantable"; "Forman una pareja muy linda, disfruten cada instante. Se nota el amor que se tienen", expresaron.

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