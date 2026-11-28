28 nov. 2026 - 17:32 hrs.

Después de casi ocho años de relación, Bastián Bodenhöfer y Macarena Berthelon llegaron al altar y celebraron su matrimonio. La pareja compartió la noticia a través de redes sociales, donde publicó fotografías y registros de la especial jornada.

Fue la propia Macarena quien mostró algunos momentos de la celebración y expresó su felicidad por este nuevo paso junto al actor nacional. La ceremonia reunió a familiares y personas cercanas que han acompañado su historia de amor desde sus comienzos.

"¡Y nos casamos! ¡Gracias a todos los que nos acompañaron en esta fiesta celebrando nuestro amor!", escribió Berthelon en Instagram.

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El vínculo de Los Prisioneros con Macarena Berthelon

Macarena Berthelon es actriz y vestuarista, y alcanzó notoriedad durante los años 90 tras protagonizar el videoclip de Corazones Rojos, de la banda nacional Los Prisioneros.

En una entrevista con Las Últimas Noticias en 2020, recordó que tenía apenas 14 años cuando participó en el registro audiovisual, donde apareció envuelta en una bandera.

Actualmente, la intérprete se desempeña como vestuarista en proyectos de cine y publicidad, además de mantener su vínculo con el mundo de la actuación.

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