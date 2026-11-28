28 nov. 2026 - 17:00 hrs.

Pamela Leiva experimentó uno de los momentos más especiales de su vida al oficiar el matrimonio de sus amigos Gonzalo Salgado Bello, conocido como "Negro cuico", y César Cid Durán.

En esta ocasión única, la comediante no dudó en mostrar su lado más elegante con un vestido que se acopló a la perfección con el entorno campestre y natural de la ceremonia celebrada al aire libre.

Así se vistió Pame Leiva para oficiar una boda

Para el evento, Pamela lució un vestido largo y ceñido al cuerpo en color gris que resaltó su silueta. El diseño destacó por incluir un moderno escote asimétrico de un solo hombro, una sutil abertura frontal en la zona del abdomen y otra en la falda.

Instagram @pameleiva

La humorista complementó la pieza con una elegante chaqueta peluda en color negro y unos zapatos de tacón en punta del mismo tono. En cuanto a su estilismo, optó por llevar su melena suelta en ondas hacia un costado y por un maquillaje en tonos cálidos.

En las fotos que compartió en su cuenta de Instagram, se revela que Leiva priorizó su comodidad al cambiar el calzado formal por unas zapatillas deportivas, las cuales le permitieron bailar con libertad junto a los recién casados.

"No solo tuve la suerte de acompañarlos en su matrimonio, sino también el honor de casarlos", escribió en la publicación.

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