Pamela Leiva encanta a seguidores con su lip combo de día a día: El uso de delineador es parte de su secreto

07 nov. 2026 - 10:00 hrs.

En cada aparición pública o de redes sociales, Pamela Leiva luce unos labios voluminosos y perfectamente definidos que encantan a sus seguidores.

A través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, la humorista reveló que su secreto es incluir en su lip combo de todos los días el uso de un delineador.

¿Cómo se maquilla los labios Pamela Leiva?

"Utilizo tres productos para hacerme el lip combo: un lápiz delineador y dos labiales", indicó Pamela Leiva en su publicación. Con el lápiz, se la ve contornear con cuidado su boca, haciendo énfasis en las comisuras para darles mayor profundidad.

Tiktok @pameleivafarias

Posteriormente, con un labial líquido de larga duración rellena sus labios mientras difumina muy bien los bordes hechos con el delineador.

El toque final lo da con un segundo labial de un tono un poco más claro, el cual aplica justo en el centro para lograr ese efecto voluminoso y tridimensional que "le queda perrísimo", como comentaron algunos de sus seguidores.

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