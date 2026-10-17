"Te pareces a Salma Hayek": Pame Leiva le da un giro a su estilo con la compra de una espectacular peluca

17 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Pamela Leiva decidió darle un giro a su estilo personal con la compra de una espectacular peluca, como reveló a sus seguidores.

"Encontré tan entretenido usar peluca", expresó la comediante en su cuenta en TikTok, donde reveló cómo luce su nuevo accesorio que obtuvo a través de una tienda en línea y todos los productos que adquirió para poder usarla.

¿Cómo es la nueva peluca de Pamela Leiva?

En el video que publicó, Pamela muestra una espectacular peluca de un tono castaño medio. "Me salió como en $26 en Shein", indicó la humorista, entusiasmada por el volumen que tiene la melena "crespita".

Instagram: @pameleiva

Su paquete también trajo otros productos como gorros para recoger su cabello natural, bandas elásticas para asegurar la fijación, un spray protector, acondicionador, perfiladores para cortar el exceso de malla y un lápiz corrector para disimular la raíz.

Al finalizar el video, Pame reveló frente a la cámara cómo le queda. "Es una peluca como de pelo de sirena, me encanta", dijo. "Te ves regia con esa peluca", "Te pareces a Salma Hayek", comentaron algunos fans sobre este look.

Todo sobre Pamela Leiva