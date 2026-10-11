Pamela Leiva muestra el "antes y después" de su sonrisa en la clínica de su pololo odontólogo

11 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Pamela Leiva le está dando un impulso a la carrera de su novio odontólogo Leonel Vargas, al compartir en sus historias cómo era antes su sonrisa y cómo quedó tras confiársela al experto en armonización facial.

La relación de la comediante y el dentista inició precisamente en el consultorio y, tras una etapa de solo amistad, surgió el verdadero romance.

La sonrisa de Pame Leiva antes y después

Pame Leiva y su galán posaron sonrientes en la clínica de rehabilitación dental donde trabaja el especialista.

Instagram: @pameleiva

"Amores, pueden ir a seguir la cuenta de la clínica de mi amorcito. Por fin se hizo un Instagram donde subirá todo lo bacán que hace", escribió sobre la imagen.

Pero eso no fue todo, ya que la humorista además hizo las veces de modelo al compartir las imágenes del antes y después de su tratamiento.

Y en una anterior publicación, Leiva afirmó que antes gesticulaba para no enseñar sus dientes, pero recuperó la confianza tras la renovación.

Instagram: @pameleiva

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