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Pamela Leiva muestra el 'antes y después' de su sonrisa en la clínica de su pololo odontólogo Instagram @pameleiva

Pamela Leiva muestra el "antes y después" de su sonrisa en la clínica de su pololo odontólogo

  • Por Morella Rivas

Pamela Leiva le está dando un impulso a la carrera de su novio odontólogo Leonel Vargas, al compartir en sus historias cómo era antes su sonrisa y cómo quedó tras confiársela al experto en armonización facial.

La relación de la comediante y el dentista inició precisamente en el consultorio y, tras una etapa de solo amistad, surgió el verdadero romance.

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La sonrisa de Pame Leiva antes y después

Pame Leiva y su galán posaron sonrientes en la clínica de rehabilitación dental donde trabaja el especialista.

Instagram: @pameleiva

"Amores, pueden ir a seguir la cuenta de la clínica de mi amorcito. Por fin se hizo un Instagram donde subirá todo lo bacán que hace", escribió sobre la imagen.

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Pero eso no fue todo, ya que la humorista además hizo las veces de modelo al compartir las imágenes del antes y después de su tratamiento.

Y en una anterior publicación, Leiva afirmó que antes gesticulaba para no enseñar sus dientes, pero recuperó la confianza tras la renovación. 

Instagram: @pameleiva

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