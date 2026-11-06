"Los quiero ver haciendo un six seven": Presidente José Antonio Kast realizó el gesto viral en Teletón 2026

06 nov. 2026 - 23:52 hrs.

Este viernes comenzó una nueva edición de la Teletón, campaña solidaria que durante dos jornadas convocará a los chilenos a colaborar con los procesos de rehabilitación de miles de pacientes.

Como es tradición, el presidente José Antonio Kast subió al escenario del Teatro Teletón para entregar el tradicional discurso en el marco de esta cruzada.

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Al finalizar sus palabras, el mandatario realizó el viral gesto conocido como "six seven", que este año Teletón utiliza para hacer referencia a los días en que se desarrolla la campaña: 6 y 7 de noviembre.

"Hoy nos toca a nosotros, nos toca a cada uno de nosotros ser un six seven y los quiero ver a todos haciendo un six seven", expresó, mientras realizaba el característico movimiento.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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