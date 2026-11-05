"Y por el bebé": Flavia Laos descolocará a Luis Mateucci con impactante comentario en plena ceremonia

05 nov. 2026 - 00:38 hrs.

En el avance del capítulo 88 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una ceremonia de compromiso que dejará revelaciones realmente impactantes.

Luis Mateucci será uno de los que se atreverá a darle un anillo a Flavia Laos: "Quiero comprometerme y no lo hago por el reality, no lo hago por quedar bien con nadie, solo por vos".

Sin embargo, la cantante saldrá con una respuesta que dejará a varios sorprendidos: "Y por el bebé".

Pero inmediatamente después, Flavia Laos soltará una carcajada, confirmando que todo fue una broma.

Volverías con tu ex? 2

El momento entre Noelia Márquez y Austin Palao

En esa misma instancia, Camila Nash querrá comprometerse con Austin Palao: "Eres el hombre que me daría la seguridad de poder demostrar mi ternura, mi vulnerabilidad y mi amor".

El peruano se tomará con cariño las palabras de su compañera, pero Noelia Márquez no y le devolverá el anillo que le entregó su pareja.