"Y por el bebé": Flavia Laos descolocará a Luis Mateucci con impactante comentario en plena ceremonia
En el avance del capítulo 88 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una ceremonia de compromiso que dejará revelaciones realmente impactantes.
Luis Mateucci será uno de los que se atreverá a darle un anillo a Flavia Laos: "Quiero comprometerme y no lo hago por el reality, no lo hago por quedar bien con nadie, solo por vos".
Sin embargo, la cantante saldrá con una respuesta que dejará a varios sorprendidos: "Y por el bebé".
Pero inmediatamente después, Flavia Laos soltará una carcajada, confirmando que todo fue una broma.
El momento entre Noelia Márquez y Austin Palao
En esa misma instancia, Camila Nash querrá comprometerse con Austin Palao: "Eres el hombre que me daría la seguridad de poder demostrar mi ternura, mi vulnerabilidad y mi amor".Ir a la siguiente nota
El peruano se tomará con cariño las palabras de su compañera, pero Noelia Márquez no y le devolverá el anillo que le entregó su pareja.
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